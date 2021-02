Theaterfestival Buitengewoon in juli met 100.000 ballonnen vanaf de Bleek in Doetinchem

Lochem presen­teert 24 maart visie op windturbi­nes en zonnepar­ken: ,,De mening van de inwoners gáát terugkomen in de koers van het college’’

26 februari Hoeveel windmolens en zonneparken komen er in Lochem? Op 24 maart krijgen inwoners van Lochem het via een digitale informatieavond te horen. Wethouder Henk van Zeijts presenteert dan de koers van de gemeente. Het college heeft getracht via inspreekavonden draagvlak te scheppen voor duurzame energie. Er is wel kritiek: ,,Die avonden lijken een zoethoudertje.’’