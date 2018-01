Theatermakers Achterhoek van start

Achterhoek

Begin maart staat in Bedners Kamertheater de eerste voorstelling geprogrammeerd. Die draait om het gedicht Herdenking van de 19de-eeuwse dichter en landman A.C.W. Staring. Die themakeuze is niet toevallig. Staring, geboren in Gendringen, gestorven in Vorden, was een echte Achterhoeker. De voorstellingen van het nieuwe gezelschap worden niet alleen in de Achterhoek uitgevoerd, er staat ook altijd een Achterhoeks thema centraal.