Theatershow over scheiden verandert in podcast voor kinderen: ‘Scheiden is stom, voorstelling is super leuk’

DOETINCHEM - De voorstelling ‘Eén papa plus één mama plus twee huizen’ van theatermaaksters Sylvia Sars en Wendelien Wouters verschijnt in april als luisterverhaal. Het is het verhaal van grote zus en kleine zus, die te maken krijgen met gescheiden ouders.

Wat te doen nu de altijd zo vertrouwde liefde tussen papa en mama er ineens niet meer is? Met hun in 2015 gemaakte voorstelling Eén papa plus één mama plus twee huizen trok het theaterduo Wouters en Sars zo’n twee jaar lang langs basisscholen en theaters.

Studio in duiken

Van leerkrachten en ouders kwam al vaker het verzoek om deze voorstelling opnieuw op te pakken. Dat doen theatermaaksters Sylvia Sars (59) uit Doetinchem en Wendelien Wouters (39) uit Arnhem nu in de vorm van een luisterverhaal. ,,Dat past goed bij deze tijd”, verklaart Sars, die samen met haar collega op het punt staat om de studio in te duiken.

Quote Scheiden is stom, de voorstel­ling is super leuk Oscar (7)

Behalve dat de tekst volgens hen geschikt is voor een luisterverhaal voelen ze allebei ook de behoefte en de wens om dit verhaal juist nu aan kinderen te vertellen. ,,Dit is voor veel mensen een moeilijke periode, een tijd waarin relaties onder druk kunnen staan met mogelijk een scheiding als gevolg.”

Herkenbaarheid

Jaarlijks krijgen 75.000 kinderen te maken met een echtscheiding. De kracht van deze voorstelling zit ’m volgens Sars dan ook in de herkenbaarheid voor de jeugd, niet in de laatste plaats omdat 750 kinderen van acht Gelderse scholen via workshops meedachten bij de totstandkoming ervan.

Volledig scherm Wendelien Wouters en Sylvia Sars (zittend). © Jörgen Wilmsen

,,Er kwamen prachtige, maar ook trieste verhalen los”, vertelt ze. ,,Kinderen die het moeilijk hadden, konden er heel veel over kwijt.”

Er kwamen ook praktische ideeën. Een voorbeeld: koop een tweede hond, dan heb je er één voor bij papa en één voor bij mama. Met alle input ontstond het verhaal dat volgens de maaksters grappig, indringend en troostend is. Ze vulden het aan met eigen liedjes.

Scheiden is stom

Kinderen die meewerkten, waren lovend over het resultaat. ,,Scheiden is stom, de voorstelling is super leuk”, reageerde Oscar van 7. En er was die herkenning.

,,Kleine zus wilde haar moeder blij maken, dat probeer ik ook vaak”, liet de 8-jarige Minke weten. Julia (11) vertelde dat ze net als grote zus ook geregeld boos is op haar ouders omdat ze gescheiden zijn.

Humor en vaart

Als het iets minder gemakkelijk wordt, dan spreekt het Sars en Wouters juist aan. De twee kennen elkaar van de door Wouters opgerichte muziektheaterschool GRID. Samen maakten ze ook al een jeugdvoorstelling over afscheid – hoe is het als een vriendje of vriendinnetje overlijdt? – en één in het kader van seksuele voorlichting. ,,We willen onderwerpen als deze bespreekbaar maken”, klinkt het. ,,In voorstellingen met humor en vaart.”

Die aspecten moeten ook terugkomen in het luisterverhaal, compleet met liedjes, overgangen en ondersteunende geluiden. Medewerking krijgen ze van Taco Nieuwenhuizen Segaar, musicus, producer, componist en arrangeur. Ook de tekst is herschreven. ,,Want daar moet je nu nog meer expressie in leggen omdat je geen visueel aspect hebt”, verklaart Sars.

Het luisterverhaal is vanaf de tweede week van april online als download of op een usb-stick te koop. De theatermaaksters werken zelf belangeloos aan dit project. Met een crowdfundingsactie is voor de opnamekosten al bijna 4500 euro bijeengebracht. Ook draagt de gemeente Doetinchem middels een subsidie bij. Als tegenpresentatie krijgen Doetinchemse basisscholen de mogelijkheid om het verhaal op school kosteloos te beluisteren.