Theaterspektakel in Lichtenvoorde toont de waarde van vrijheid: ‘We nemen het publiek mee door grote en intieme situaties’

Komend weekend wordt de voorstelling opgevoerd in Lichtenvoorde, om de boodschap van 75 jaar vrijheid uit te dragen.



Het verhaal voor Spiegelingen is geïnspireerd op de waargebeurde verhalen uit de regio. Het vertelt over de bezetting, onderduikers en het alledaagse leven in de Achterhoek én de bevrijding van de regio. Schrijver is theatermaker Theo Soontiëns uit Silvolde.



De regie is in handen van Stan Geurts, onder wiens leiding de talloze acteurs, dansers, muzikanten, de leden van het Koor NOIR uit Zieuwent en kinderen van Musicalfabriek Groenlo het verhaal op het podium tot leven brengen.