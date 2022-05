Theatervoorstelling 'Spiegelingen’ maakt diepe indruk, juist door actuele oorlog in Oekraïne

column Hoezo nieuwe belasting? Onzinnige renovatie van prima Hameland­rou­te bewijst: Gelderland heeft nu al geld teveel!

Goh, wat heeft Nederland toch prachtige en veilige wegen! Verzorgd, glad asfalt, strakke belijning en mooie en schone parkeerplaatsen. Die reactie krijg ik steevast van buitenlandse passagiers als we vanaf Bocholt de Duits/Nederlandse grens oversteken en via de Hamelandroute (N313) de Achterhoek binnenrijden. Die entree is een visitekaartje voor ons land!

6 mei