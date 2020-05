Theaterzalen in Berkelland somber over hervatten voorstellingen

EIBERGEN/NEEDE/BORCULO - Ze zingen, om in theatertermen te blijven, allemaal hetzelfde liedje: Voorstellingen en concerten houden met de anderhalve meter maatregel wordt behoorlijk ingewikkeld. Hoe ziet dat er straks uit in Berkelland?

Volle zalen zullen voorlopig niet aan de orde zijn, hoe goed en bekend de artiesten ook zijn die op het podium staan. In de Weemhof in Borculo, waar normaal plek is voor zestig mensen, lijkt het helemaal niets te kunnen worden. ,,Onze zaal is gewoon te klein”, zegt projectleider Trudy Altink. ,,We hebben alles op de lange baan geschoven, zowel de concerten als de exposities. We doen het altijd heel low profile,maar we hebben geen buffer. In maart zouden we een concert hebben van trompettist Gerben Klein Willink, een oud-Borculoër die nu landelijke bekendheid geniet, maar dat ging dus niet door. Evenals de Art Battle tussen de middelbare scholen. De trompettist kan misschien nog wel op een later moment komen, maar die Art Battle, tja, tegen de tijd dat dat weer zou kunnen hebben die scholieren wel wat anders aan hun hoofd. Dan zijn ze van school af en ergens aan het studeren. Dan hebben ze het middelbare schoolvak beeldende vorming al ver achter zich gelaten.”

Volledig scherm De Weemhof

Bij de Weemhof zijn ze inmiddels wel bezig met de voorbereidingen van open monumentendag in september. ,,We zien wel hoe het gaat, we zitten het wel uit. We hebben wel vaste lasten, maar we worden ook gesponsord door het architectenbureau waar we bij in zitten”, aldus Altink.

Niet optimistisch

Een heel ander verhaal is het bij Theater Berkelland in Eibergen. Daar is het programma voor het seizoen 2020/2021 al rond en wordt binnenkort bekend gemaakt op de website. Voorzitter René Hoogma is niet al te optimistisch gestemd over het kunnen doorgaan van de voorstellingen. ,,We hadden de meeste artiesten en gezelschappen al geboekt voordat de crisis uitbrak. In april hebben we de laatste twee voorstellingen van het seizoen moeten afgelasten, maar gelukkig ook kunnen doorschuiven naar volgend jaar. Van de mensen die daar al een kaartje voor hadden gekocht, heeft niemand z’n geld teruggevraagd, ze zijn allemaal akkoord gegaan met een voucher voor volgend jaar. Dat vind ik een mooi signaal.”

Stellen

Volledig scherm 't Spieker, thuisbasis van Theater Berkelland. © Peter Zandee

Hoogma schat, dat zijn theater straks hooguit 100 mensen in de zaal kan hebben, waar er normaal een dikke 300 in kunnen. ,, En dan ga ik er ook nog van uit, dat stellen wel naast elkaar kunnen zitten. Mensen komen meestal met zijn tweeën en dat kunnen wel via het stoelenplan ook in goede banen leiden.” Tegelijkertijd vraagt hij zich af hoe het op het podium moet. ,,Een band van zes man kunnen we nog wel anderhalve meter uit elkaar zetten, maar worden het er meer, dan wordt het al lastiger.”

,,We kregen net weer wat vet op de botten als theater, de loop zat er weer goed in, mensen waren enthousiast. Honderd bezoekers per voorstelling is echt wel ons minimum om uit de kosten te komen. De winst moet komen uit de horeca, maar ja, dat zal ook wel niet veel worden met die anderhalve meter.”

,,En wat als er een enorme recessie komt? Hebben de mensen dan nog wel geld om naar het theater te gaan? Iedereen in de theaterwereld heeft er pijn in de buik van.”

Puzzel

Volledig scherm Van Gellicumzaal in Neede. © Peter Zandee

Collega Herbert Wensink, voorzitter van de Stichting Podium Neede, die voorstellingen verzorgt in de Van Gellicumzaal, laat een zelfde geluid horen. ,,Het wordt echt een puzzel hoe we het moeten aanpakken. We hebben wel voorstellingen op de planning staan voor na de zomer en we gaan binnenkort als bestuur bekijken wat wel kan en wat niet. Momenteel zijn we nog in overleg met een basisschool, die toch wel heel graag de eindejaarsmusical wil laten doorgaan. Daar zouden we er voor de zomervakantie nog drie van hebben, maar twee scholen hebben dit inmiddels gecanceld.”