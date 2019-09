Themadag Oud Noordijk gaat niet door

Deel Steenderen al bijna een week in het donker

14:27 STEENDEREN - Bewoners van verschillende straten in Steenderen leven al bijna een week ’s avonds in het donker. Op woensdag 28 augustus ontstond een storing aan de openbare verlichting aan De Eiken, Kastanjelaan, Bronkhorsterweg, Lindelaan, het pad naar Kerkhofweg en de Esdoornstraat. Die storing is bijna een week later nog altijd niet opgelost.