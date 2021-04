Theo (64) draagt vanaf vandaag zijn bijzondere lintje: ‘Voorlopig houd ik hem nog even op’

,,Het heeft zijne Koninklijke Hoogheid behaagd jou te mogen benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau”, sprak burgemeester Joris Bengevoord nadat het Wilhelmus werd gespeeld op het draaiorgel (dat met de hand werd gedraaid). Nog ietwat beduusd werd Theo de koninklijke onderscheiding opgespeld door zijn vrouw Anja, in verband met de anderhalve meter afstand. ,,Het is leuk als de burgemeester het doet, maar het is zo wel mooi opgelost”, lacht Anja stralend.



Tetelepta (64) zet zich al sinds zijn jeugd in voor de Molukse gemeenschap, zowel in Winterswijk als ver daarbuiten. Hij vervulde 40 jaar lang diverse bestuursfuncties bij stichting Mati Hari. De Winterswijker was actief bij de organisatie van evenementen voor het Stekkie en voorzitter bij stichting Terang Bulan.

Volledig scherm Anja speldt het lintje op bij Theo Tetelepta. © Jan Ruland van den Brink

Tetelepta is ook adviseur van de vereniging Perkumpulan SAPA / Sekampung PORTO di Belanda, die Portonezen in Nederland samen brengt om lief en leed met elkaar te delen. Daarbij vroeg de burgemeester zich wel af of hij het goed uitsprak, wat Theo kon bevestigen. Daarnaast is Tetelepta binnen de Molukse kerkgemeenschap is actief als vrijwilliger bij kerkelijke activiteiten, zoals de doop, belijdenis en uitvaart. Ook op cultureel gebied is hij actief als vrijwilliger bij Vereniging Het Museum.



Voorlopig denkt de gedecoreerde nog niet aan stoppen met zijn vrijwilligerswerk. ,,Het is jammer dat we nu weinig contacten kunnen hebben omdat de bijeenkomsten niet door kunnen gaan door corona", zegt Tetelepta. ,,Maar de kennis en de drive om te blijven doen wat ik doe, die ben ik voorlopig nog niet kwijt.”

Volledig scherm Anja en Theo Tetelepta, geflankeerd door hun kinderen. Burgemeester Joris Bengevoord moest in verband met de coronaregels anderhalve meter afstand bewaren. © Jan Ruland van den Brink

Alle commotie op straat (inclusief verkeersregelaar) trok ook de aandacht van Jetske en Gerrit Heijnen, buren van de familie Tetelepta. Ze staan aan de overkant van de weg te kijken naar het tafereel voor de arbeiderswoningen uit de jaren '40 en applaudisseren als Theo zijn onderscheiding krijgt opgespeld. ,,Terecht en heel leuk dat hij een lintje heeft gekregen”, zegt Gerrit. ,,Hij is heel actief voor de Molukse gemeenschap.”



Maar waar laat je je dat nieuwe lintje? Ingelijst aan de muur? In de doos in de kast? Theo weet het nog niet. ,,Voorlopig houd ik hem nog even op”, lacht hij.



De burgemeester, het draaiorgel en de verkeersregelaar zijn dan alweer door naar het volgende adres. In totaal zijn 16 mensen koninklijk onderscheiden in de gemeente Winterswijk. ,,Leuk om de mensen thuis te verrassen met een orgeltje”, aldus een goedgemutste Bengevoord.

Volledig scherm Burgemeester Joris Bengevoord verrast Theo Tetelepta met een draaiorgel en een lintje. © Jan Ruland van den Brink