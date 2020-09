Theo juicht vanuit zijn woonkamer voor De Graafschap: ‘Ik hoop dat ze er volgend jaar weer staan, om promotie te vieren’

Druiven plukken vooor de champagne: 't Oerlegoed is een stukje Frankrijk in Gendringen

18 september GENDRINGEN - Wijngaard 't Oerlegoed straalt deze zonnige ochtend als een domein in Zuid Frankrijk. Prachtig gelegen in het groene buitengebied tussen Gendringen en Netterden (specifieker: buurtschap Wals). Hoge bomen omzomen de oprijlaan, ernaast wijnranken met sappige rode en witte druiven. Je proeft al bijna een koele witte wijn. Of beter nog, een fris glas champagne.