Theo te Rietmole na 36 jaar bestuurslidmaatschap benoemd tot erelid bij VV Rietmolen

Herinne­rings­fo­to­gra­fe Erika uit Ruurlo: ‘In zwart-wit komt de ziel van de mens meer tot z’n recht’

Erika Klein Kranenbarg heeft ‘het mooiste beroep van de wereld’. Ze is herinneringsfotograaf en portretteert mensen in hun laatste levensfase of in hun dementie.

8:11