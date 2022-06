Theodoor bouwt Boeing 737 na in het Ulftse klooster: ‘De kotszakjes zijn wel eens gebruikt, ja’

video Reken af met vliegangst in de zelfgebouw­de vliegtuig­ca­bi­ne en cockpit van Theodoor

TERBORG - ,,Dames en heren, welkom aan boord.” Het duurt niet lang of Theodoor Janzen (42) kan die zin straks uitspreken. Niet in een echt vliegtuig, maar in zijn cockpit met vliegtuigcabine aan huis waarin hij en zijn passagiers straks eindeloos kunnen ‘vliegen’.

2 augustus