Theoloog des vaderlands Thomas Quartier spreekt in Beltrum: ‘Omarm wat op je pad komt!’

MET VIDEOBELTRUM - Thomas Quartier, benedictijner monnik in Leuven (België) en tegelijk hoogleraar theologie (liturgie) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, komt woensdag naar Beltrum. Hij spreekt 's avonds in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingskerk in Beltrum over het thema ‘Omarm wat op je pad komt!'.

Dat meldt het parochiebestuur van de parochie HH Paulus en Ludger in het jongste parochieblad. Prof. dr. Thomas Quartier osb is sinds eind 2021 Theoloog des Vaderlands. Zijn optreden in de kerk in Beltrum vindt plaats onder de vlag van de commissie Ontmoeting & Inspiratie van de HH Paulus- en Ludgerparochie. Bezoekers zijn welkom vanaf 19.15 uur; de avond begint om 19.30 uur.

Volledig scherm Broeder Thomas Quartier is sinds eind 2021 de nieuwe Theoloog des Vaderlands. © Paul Rapp

Quartier is behalve hoogleraar in Nijmegen ook hoogleraar monastieke spiritualiteit aan de Katholieke Universiteit van Leuven (België). Hij is tevens medewerker aan het Titus Brandsma Instituut, dat zich richt op academische studie van de spiritualiteit in het licht van de christelijke traditie in verleden en heden.

De theoloog des vaderlands wordt vaak omschreven als ‘professioneel twijfelaar’, maar zegt zelf in de eerste plaats ‘zoekend’ te zijn in het leven. Quartier speelt piano en gitaar en is onder meer auteur en uitvoerend musicus van ‘Bedezang'.