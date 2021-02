Thierry Baudet op campagne voor stadhuis in Doetinchem

Schaatsen nu de winter komt? ‘Alleen met onlinetic­ket voor tijdslot verzekerd van ijspret in Berkelland’

5 februari NEEDE – Schaatsliefhebbers moeten websites en Facebook in de gaten houden om er snel bij te zijn. Want alleen met een onlineticket ben je verzekerd van ijspret in Berkelland en dat in tijdsblokken van anderhalf uur. „En de kantine blijft gesloten.”