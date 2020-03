Thijmen en Damon zijn eerste Nederlanders bij Duitse jeugdbrandweer: ‘De taal spreek ik niet’

Belangenor­ga­ni­sa­ties blijven achter plan staan voor aftakking Betuwelijn door Achterhoek

7:21 OLDENZAAL - Het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking Betuwelijn (RONA) blijft achter het voorstel staan voor een nieuwe, noordelijke aftakking van de Betuwelijn. In dat voorstel wordt gepleit voor een nieuwe spoorlijn door de Achterhoek, maar vervolgens wel over bestaand spoor, dwars door Oldenzaal. En dat voorstel valt slecht in de stad.