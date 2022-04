Thrillerschrijver komt met twee nieuwe boeken: ‘Ik ben niet ontevreden over wat de pandemie mij gebracht heeft’

Dat ene idee dat al jaren in je achterhoofd borrelde en ergens in de vele in te vullen uren die de coronapandemie met zich meebracht eindelijk tot ontplooiing kwam. Het zal menigeen bekend voorkomen, maar de Hengelose schrijver Charles den Tex (69) maakte het wel heel bont. Zo rondde hij onlangs het boek TJ and the Ledgers of life af. De eerste twintig pagina’s daarvan schreef hij al in 1975, op een typemachine, toen hij nog in Londen woonde.



En daar blijft het niet bij, want deze week is ook het boek De Repair Club verschenen, dat Den Tex eveneens schreef in de periode van lockdowns.



Het boek gaat over een gepensioneerde geheim agent, die een fout uit het verleden moet rechtzetten. ,,Het is een spionagethriller, het idee daarvoor had ik al zeker twintig jaar”, zegt Den Tex. Hij concludeert: ,,Het klinkt misschien raar, maar ik ben niet ontevreden over wat de pandemie mij gebracht heeft.”