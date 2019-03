Thuiszorgorganisatie voor allochtonen in de Achterhoek failliet

Neergescho­ten agent bij schietpar­tij in Winters­wijk is er slecht aan toe

14:14 LELYSTAD/ WINTERSWIJK – Het gaat nog altijd slecht met de agent die in december in Winterswijk is neergeschoten. Dat zei de officier van justitie in antwoord op een vraag van een van twee verdachten die woensdag terechtstonden in de rechtbank in Lelystad.