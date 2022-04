‘Tien bekers voor een biertje’ succes op Startschotgala: ‘Misschien ook op de Zwarte Cross’

STADSE FRATSEN Het apparaat beheert ongevraagd de krochten van opa's agenda

De zoektocht naar de iPad van opa ging volledig langs mij heen want ik was in slaap gevallen in ons tuinhuisje. Terwijl ik voor het vaderland weg snurkte, kreeg mijn vriendin een ingeving. Ze appte haar zoon op zijn vakantieadres in Argentinië en bijna onmiddellijk kwam er een berichtje terug met een advies.

2 april