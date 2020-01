Tien bier op en honderd per uur door bebouwde kom, maar Doetinchemmer heeft ‘geen alcoholprobleem’

Dit nadat hij in de zomer van 2018 met een promillage van 1,921 was gepakt, toen hij veel te hard naar huis reed. Binnen de bebouwde kom haalde hij een gemiddelde van maar liefst 111 kilometer per uur. Een taakstraf en een rijontzegging vond de man zelf ook op z'n plek, maar het predicaat alcoholmisbruiker ging hem veel te ver. Hij had daar zo de pest over in, dat hij zelfs naar de Raad van State stapte, die de zaak gisteren behandelde.