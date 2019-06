Tien jaar festival ‘Over de Top’ in Lichtenvoorde: ‘We willen gewoon ons eigen feestje blijven maken’

,,Ik weet nog wel dat we eerder overal in het dorp wat hadden liggen”, zegt Nienke Penterman (30) die een blik werkt op de grote decorstukken. “Bij iemand op de boerderij of op kantoor - hoe kregen we het toen toch voor elkaar hè?”, vraagt ze zich hardop af.



Penterman was er, net als Roel Stoltenborg (35) vanaf het begin bij in 2009. Samen zagen ze hoe het mini-festival met twee podia en 750 bezoekers uitgroeide tot een tweedaags evenement met zo’n vijftig acts en bijna vijfduizend bezoekers.



De voorloper van Over de Top was Kultuurkuur, georganiseerd vanuit jongerenwerk, dat de kosten niet meer kon dragen. ,,Wat veel mensen niet weten is dat ons festival nog steeds volledig op vrijwilligers draait”, zegt Penterman. De achterban telt inmiddels 200 man.