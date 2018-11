Tien jaar lange controle op recreatiewoning in Winterswijk was ‘terecht’

De handhaver stond in zijn recht om twee keer per week te controleren of de Wassinks in hun recreatiewoning aan de Jonkersweg waren of in hun hoofdverblijf aan de Schoolstraat. Dat is de uitkomst van de commissie Bezwaarschriften. Maar de rapporteur had niet mogen rapporteren over het doen en laten van het echtpaar Wassink.