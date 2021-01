Tienduizenden euro’s uit zonnefonds rechtstreeks naar kernen: ‘Zo kan iedereen mee profiteren’

GENDRINGEN - De belangenverenigingen in Etten, Silvolde, Terborg en Varsselder/Veldhunten krijgen in totaal 95.000 euro overgemaakt uit een zogenoemd zonnefonds. Dat geld kan worden besteed aan projecten op het gebied van natuur en landschap in het buitengebied en voor verduurzaming van gemeenschappelijke gebouwen.

In het zonnefonds storten initiatiefnemers van zonneparken geld dat ten goede moet komen aan de gemeenschap. Wethouder Janine Kock ziet het als een manier om meer draagvlak te kweken voor de zonneparken. ,,Zo kan iedereen mee profiteren van wat er in de buurt gebouwd wordt.’’

In Oude IJsselstreek zijn vergunningen gegeven voor drie zonnevelden. Het gaat om het plan Havebos, aan de bosrand tussen het spoor en de provinciale weg tussen Silvolde en Varsseveld met een oppervlak van 17 hectare. Het plan Rafelder aan de Zeddamseweg tussen Etten en Zeddam op een voormalige vuilstort is 6 hectare groot. En plan Zonne-Wilg ten noorden van Netterden, vlak bij de plassen van Netterden Zand en Grind, een initiatief van de leden van Windpark Den Tol, krijgt een oppervlak van 10 hectare.

Energiecoöperatie

Stichting ’t Gemeynt in Netterden, die zich inzet voor een beter en duurzamer leefklimaat voor Netterden en omgeving gaat financieel deelnemen in het Netterdense park en richt daar een lokale energiecoöperatie voor op. Daardoor kunnen inwoners van Netterden deelnemen in dit zonnepark. Daarnaast gaan de initiatiefnemers van het zonnepark deze coöperatie financieel ondersteunen, in plaats van een bijdrage een zonnefonds te leveren.

In een overeenkomst met de gemeente hebben de initiatiefnemers van de andere twee zonneparken vastgelegd dat zij in totaal 95.000 euro storten in een zonnefonds. De gemeente verdeelt dat geld over de belangenverenigingen van de dichtstbijzijnde dorpskernen. Dat gaat naar rato van het aantal inwoners.

Iedere belangenvereniging krijgt in ieder geval 6000 euro. De rest van het bedrag wordt verdeeld op basis van het inwoneraantal. Zo krijgt Etten in totaal zo’n 10.000 euro en Silvolde 35.000 euro.

Wandelroutes

De belangenverenigingen en gemeente hebben afspraken gemaakt waaraan dit geld besteed mag worden. Afgesproken is dat het geld ingezet mag worden voor versterking van natuur en landschap in het buitengebied, verduurzaming van gemeenschappelijke gebouwen, educatie op het gebied van natuur, landschap en duurzaamheid, landschapsbeleving of beleving van cultuurhistorie in het buitengebied.

Concrete ideeën zijn er nog niet. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan het inrichten van wandelroutes of in Varsselder aan een duurzame verbinding tussen het dorpshuis en naastgelegen kerk.

Het geld komt vrij als een begin wordt gemaakt met de bouw van de zonneparken.