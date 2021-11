Tienduizenden ouderen worden minder vaak gedoucht of aangekleed vanwege ‘enorme coronadruk’

Bewoners in Lochem zijn sluipver­keer spuugzat: ‘Gemeente doet niets en dat frustreert enorm’

Sluipverkeer dat te hard rijdt en parkeerproblemen. Aan de Zwiepseweg tussen de Frankenlaan en de Barchemseweg in Lochem zijn ze dat helemaal zat. De buurt heeft in 1998 al bij de gemeente aan de bel getrokken en doet dat nog steeds. Tevergeefs, stellen de bewoners die zich hebben verenigd in de Werkgroep Verkeersveiligheid Zwiepseweg. ,,De gemeente denkt in problemen, niet in oplossingen.’’

