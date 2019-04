De Mariapassie is een musical waarin de persoon van Maria centraal staat. Wie was deze veel bezongen en aanbeden moeder van Jezus? Wie was Maria echt? In deze voorstelling wordt de andere kant van Maria getoond. Hoe is het om als 15-jarig meisje, moeder te worden? En hoe is het als je eigen zoon vandaag als superster wordt binnengehaald en een week later gegeseld en gekruisigd wordt?