Tieners opgepakt voor ‘kopschoppen’ 18-jarige op station Gaanderen: drietal verdacht van poging doodslag

Tiener (18) twee keer mishandeld door zelfde groep op stations in Terborg én Gaanderen

TERBORG - De politie zoekt getuigen van twee mishandelingen waar in beide gevallen een 18-jarige het slachtoffer van was. De mishandeling gebeurden donderdagavond 29 september kort na elkaar, op de stations in Terborg en in Gaanderen.

4 oktober