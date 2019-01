Tieners redden leven van gevallen man in Gaanderen: ‘Respect voor deze jongens’

ProRail: géén hekken bij onbewaakte overweg in Winters­wijk

7:29 WINTERSWIJK - Het is absoluut uitgesloten dat er een hek komt bij de onbewaakte spoorwegovergang in de Greversweg in Winterswijk, meldt ProRail. Het idee van een poort voor fietsers en voetgangers werd aangedragen door de buurt en is door de meerderheid van de raad omarmd. Maar ProRail is faliekant tegen.