Tieners van Eibergse dansgroep Dauntless willen shinen op het WK

Met een geconcentreerde blik kijken de jonge dansers via de spiegel naar zichzelf in de oefenzaal van ’t Spieker. Iedereen is op en top gefocust, gekletst wordt er niet meer. Trainster Charlaine Dollekamp start de muziek, hiphop schalt door de zaal. „Kom op allemaal, we gaan even knallen!”