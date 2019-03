Tieners verhoord die doorreden na aanrijden van Feline (7)

Media-aandacht heeft er volgens wijkagent Mikel Kleinpenning mede voor gezorgd dat de jongens zichzelf hebben gemeld bij de politie. ,,Zij kregen wroeging en hebben zich op het bureau gemeld. Daar hebben we ze kunnen verhoren’’, zegt Klein[penning.



Over de inhoud van de verklaring kan hij niets zeggen, in het kader van het onderzoek. Het dossier is in handen van het Openbaar Ministerie, die moet gaan bepalen over de strafvervolging voor de 17-jarige Doetinchemmers.



Met Feline gaat het een week na het ongeval naar omstandigheden redelijk goed, zegt Kleinpenning. ,,Natuurlijk heeft ze nog wel last van de gevolgen van het ongeval en zit de schrik er nog flink in, maar ze houdt zich er goed onder.’’