Tientallen aanmeldingen voor nieuwe woningen Hoog-Keppel

Energieneutraal

Zoals het plan om de hele bebouwde omgeving van Hoog- en Laag-Keppel en Eldrik energieneutraal te maken. Hiervoor is de corporatie Keppel Eldrik Energie in oprichting. Doel is het stroomgebruik van de dorpen in 2030 volledig duurzaam en zelfvoorzienend te hebben door zonnepanelen op daken. De 24 nieuwe woningen in Hoog-Keppel worden sowieso energieneutraal.