Tientallen Achterhoekse schaatsslachtoffers in het ziekenhuis: ‘Dit is niet normaal’

WINTERSWIJK/ DOETINCHEM - In de Achterhoek zijn dit schaatsweekeinde enkele tientallen slachtoffers behandeld in de beide ziekenhuizen.

De extra gipsmeester werd zondag opnieuw ingezet in streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. ,,Bovenop de normale gevallen hadden we achttien mensen op de spoedeisende hulp”, vertelt de woordvoerder van die afdeling. ,,De meeste ongelukken hadden wel met schaatsen te maken, ik geloof dat er een of twee waren die in de sneeuw waren gevallen.”

Extra handen

Naast de gipsmeester was zondag opnieuw een extra collega aanwezig om te helpen bij het behandelen van de ijs- en sneeuwslachtoffers. ,,Die extra handen hadden we ook nodig. De gipsmeester werkt normaal in het weekeinde niet, dan doen we dat zelf. Door hem in te zetten kunnen we voorkomen dat de mensen nog eens terug moeten komen.”

Zondag was de aanvoer van patiënten in Winterswijk goed op te vangen. ,,Vandaag ging het prima, ze kwamen mondjesmaat binnen. Zaterdag was er opeens een hele groep tegelijk.” De drukte met ijs – en sneeuwslachtoffers is op deze afdeling wel uitzonderlijk. ,,Dit is wel druk ja, vooral met de breuken die gezet moeten worden, dat heb je anders niet.”

Uitzonderlijk weekend

In het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem was de zaterdag uiteindelijk goed voor 23 schaatsslachtoffers en 13 mensen die gewond waren door de gladheid. ,,Op zondag was het gelukkig wat rustiger”, zegt de woordvoerder. ,,Op het ijs vielen acht gewonden, er kwamen vier mensen binnen na een ongeval door de gladheid.”

Door die winterslachtoffers was er wel sprake van een uitzonderlijk weekend. ,,Dit is niet normaal. We hadden ook van tevoren wat meer medewerkers ingepland, die konden we allemaal goed gebruiken. We hopen dat het hier bij blijft, maar ik denk dat we de schaatsslachtoffers nu ook wel hebben gehad.”