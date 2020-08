Tientallen clubs in Achterhoek verkeren in financiële nood

Een ruime meerderheid (67 procent) van de Achterhoekse verenigingen zegt financieel gezond te zijn, terwijl 8 procent van de clubs aangeeft dat de financiële situatie (zeer) zorgelijk is.



Dat zijn nog altijd tientallen verenigingen. Die financiële problemen spelen met name bij kleinere clubs met een eigen accommodatie. Het is voor deze clubs een stuk lastiger om via sponsoring en contributie voldoende geld op te halen dan de grote clubs.



Het onderzoek is in april en mei uitgevoerd. Van de ruim 500 verenigingen in de regio hebben er 228 deelgenomen. Met de uitkomsten kunnen gemeenten en buurtsportcoaches verenigingen de helpende hand bieden.