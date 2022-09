Tientallen klassen zonder juffen en meesters in Achterhoek, ondanks blijvende groei pabo Iselinge

De komende jaren is er een blijvend tekort aan 25 tot 30 leerkrachten op de basisscholen in de Achterhoek, zo is de verwachting. Dat lijkt misschien mee te vallen, maar dat zijn 30 klassen zonder vaste juf of meester.



Bestuursvoorzitter Ruud Kraaijvanger van Accent Scholengroep herkent de roep om nieuwe leerkrachten. ,,We hebben zelf gelukkig de bezetting helemaal rond op onze negentien basisscholen in Aalten, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. En ook de achtervang is voorlopig geregeld”, zegt hij.



Dat is bepaald geen vanzelfsprekendheid. ,,Want er is sprake van een tekort aan docenten. Ik realiseer me heel goed dat het om dagkoersen gaat. Het kan zomaar veranderen en dan heb je een probleem als school.”