Tientallen liefhebbers lopen toch de afgelaste midwinterhoornwandeling, met passend geluid via de app

Wandelen met een app

„Het is zo goed dat we dit in de afgelopen tijd ontwikkeld hebben, het komt vandaag zo goed van pas”, zegt Marianne Hebels, nadat zij op de Brink voor de WEMA (’s Werelds Eerste Midwinterhoorn Atelier) even heeft staan blazen. De voorzitter van de blaasgroep doelt op de Midwinterhoorn Kuierroute, die gelopen kan worden via een QR-code en de Spacetime Layers-app op de telefoon. Onderweg geeft de app informatie over het maken en het vroegere gebruik van de hoorn. Bijvoorbeeld om smokkelaars te waarschuwen als de grenswacht in aantocht was, of om de buren aan te roepen voor hulp bij de oogst of de geboorte van een kalf.