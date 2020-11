Tientallen tekeningen via ‘hulpsint’ Otwin naar de echte Sinterklaas

De burgemeester zorgt ervoor dat alles bij de sint terechtkomt. Maar Van Dijk kan nog wel even wachten voor hij die kant op rijdt, want het aantal tekeningen en lijstjes breidt zich intussen al flink uit. Ze worden per post in het gemeentehuis bezorgd of hoogstpersoonlijk aan de burgemeester overhandigd. Zoals vrijdag door de 7-jarige Mischa Bennink.