Tientallen trekkers naar gemeentehuis in Gendringen om ‘desastreus’ landschapsplan

Tegen kwart voor een in de middag stonden er zo'n vijftig tractoren bij het gemeentehuis. De sfeer is gemoedelijk, laat een verslaggever ter plaatse weten. De boeren zijn met hun trekkers naar het gemeentehuis gereden om gezamenlijk bezwaren in te leveren bij de gemeente. Kern van het gewraakte plan van Oude IJsselstreek: minder grootschalige landbouw en meer ruimte voor natuur via zogeheten ‘groene ontwikkelzones’.



Bedrijven die in zo'n zone zijn gevestigd, zien de waarde van hun grond ineens verdampen: met de huidige agrarische bestemming is landbouwgrond 60.000 euro per hectare waard. Met de stempel natuur is dat nog maar 15.000 per hectare.