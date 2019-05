Tientallen woningen erbij in kerkdorp Meddo

Dat is goed nieuws voor de huizenmarkt in het Winterswijkse buitengebied, die met een grote krapte voor met name starters en ‘empty nesters’ kampt. Ook voor de winkels, horeca, school en het verenigingsleven in Meddo (1400 inwoners) betekenen de plannen een flinke impuls.

De nieuwe wijk moet verrijzen aan de noordkant van de bebouwde kom, ten westen van de Eibergseweg. Het is de tweede fase van het plan Roetendael Plus, waar de afgelopen jaren al 36 woningen zijn gebouwd. De nieuwste fase is gedoopt als Nieuw Gelle, naar de oude naam van Meddo en omvat zeven vrijstaande woningen, drie blokken van twee-onder een-kaphuizen en twee blokken van vier geschakelde huizen. Voor de grootste kavels bedraagt de vierkante meterprijs rond de 150 euro, de kleinere kavels kosten rond de 180 euro per m2. Voor de kleinere woningen ligt de totale kavelprijs tussen de 33.000 en 43.000 euro.

Kavels