Tientallen woningen op oud bedrijventerrein in Silvolde en voormalige Rabobank in Gendringen

SILVOLDE/GENDRINGEN - Op het bedrijventerrein aan de Ulfsteweg/Industrieweg in Silvolde komen 38 woningen. Ontwikkelaar Progeon heeft een schetsvisie ingediend voor een complex met levensloopbestendige woningen rondom een gedeelde tuin en of hof.

Het college van de gemeente Oude IJsselstreek heeft een principe akkoord gegeven. De visie is opgesteld in opdracht van de eigenaren van de bedrijven die nu gevestigd zijn op het terrein.

De ontwikkelaar kan nu verder met het uitwerken van de plannen. Het is de bedoeling dat verschillende bedrijfspanden worden gesloopt. Daarvoor in de plaats worden in de visie circa 38 woningen teruggebouwd. Het gaat om zes grondgebonden woningen aan de Ulftseweg, twintig levensloopbestendige woningen, acht patiowoningen in het middenterrein en vier twee-onder-een-kapwoningen in het middengebied.

Rivierduinen

Ook aan het ‘groene’ element wordt gedacht. Het idee van de Silvoldse rivierduinen wil de ontwikkelaar terug laten komen in de vormgeving en groene inpassing van de woningen.

Het college is positief over dit plan omdat het een invulling geeft aan een gebied waar veel leegstand is en waar verouderde bedrijfspanden staan. Het is een logische plek voor woningbouw, vindt het college, mede omdat het al volledig omsloten is door woningen. Verder passen de plannen van de ontwikkelaar volgens B en W bij de behoefte van de inwoners aan onder andere levensloopbestendige woningen.

Blij met initiatief

Wethouder Ben Hiddinga zegt blij te zijn met dit soort initiatieven: ,,Nu staan er verouderde bedrijfspanden en verwilderd groen. Straks een mooi, ruim opgezet nieuw woongebied. De eigenaren van de bedrijven zelf pakken het terrein aan, zodat we weer een mooi straatbeeld krijgen in deze wijk. Een win-win situatie voor de inwoners van Silvolde.”

De ontwikkelaar organiseert naar verwachting nog deze maand of volgende maand een informatieavond voor omwonenden. Zij ontvangen hierover bericht.

Rabobank

Inmiddels is er ook een akkoord over de herontwikkeling van de voormalige Rabobank in Gendringen. Op de begane grond komt kantoorruimte, daarboven appartementen. Deze zijn vooral geschikt voor zestigplussers. De toekomstige bewoners krijgen de beschikking over een lift, parkeervoorzieningen en bergingen. ,,Het pand staat midden in het centrum van het dorp en heeft dus een belangrijke rol. Het is zonde dat dit soort plekken niet worden benut", stelt Hiddinga.