Tijd voor de blues in Eibergse openluchttheater

Hengelose buurt is klaar met stankover­last varkensbe­drijf, gemeente weigert vergunning in te trekken

Een groepje omwonenden dat al jaren bezig is om een varkensbedrijf aan het Baaksevoetpad in Hengelo dicht te krijgen, is al 35.000 euro kwijt aan rechtszaken bij verschillende rechters. Dit zei hun woordvoerder vandaag bij de Raad van State. Omwonenden storen zich aan de ‘onaanvaardbare’ stank die het bedrijf in de buurt veroorzaakt.

29 augustus