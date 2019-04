Tijd voor nieuw geluid: verzoekjes welkom voor Lochems carillon

‘Klimaatbe­sten­di­ge’ tuin in Lichten­voor­de vangt pieken en dalen op

15:34 EIBERGEN/LICHTENVOORDE - Op sommige plekken kun je nóg zien hoezeer de zomer van 2018 ‘gortdroog’ was. Toch bezorgt het steeds grilliger klimaat de Achterhoek ook neerslagpieken van jewelste. ‘Natuur- en milieueducatie-club’ IVN en de KNNV Oost Achterhoek houden woensdag 10 april in Den Diek in Lichtenvoorde een themaavond rond ‘de klimaatvriendelijke tuin’.