Tijdelijk openluchttheater voor zomerse concerten in Lichtenvoorde

Column Hagelstenen Verraad

15:01 Hij heet Wim, woont bij mij in de straat in Doetinchem. We treffen elkaar ergens in de jaren 90 op een feestje. Aardige vent, we hebben een klik. Hij vertelt na wat biertjes dat hij Dutchbatter is geweest en dat hij, vluchtend in zijn pantservoertuig, wanhopige moslims in Srebrenica overrijdt. Ze klemmen zich in doodsangst vast aan zijn YPR. De opdracht is even glashelder als gruwelijk: doorrijden, wat er ook gebeurt.