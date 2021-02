Tijdelijk sprookje aan rand van Bekendelle

Gewoonlijk werkt zij met zand, maar nu lag het materiaal voor haar nieuwste werk pal voor de deur van haar atelier.



De Amsterdamse verblijft al enkele maanden in het iets verderop gelegen Vriezenhuis. De voormalige quiltwerkplaats (daarvoor het adres van de fietsenmaker) aan de Wooldseweg is nu atelier. De flinke sneeuwval van zondag leverde haar het materiaal voor een kunstwerk. Maandag vroeg ze de langsrijdende sneeuwschuiver of hij een bult sneeuw pal voor het atelier kon neerleggen.



Het beeld is grotendeels in één dag ontstaan. Daarna was ze nog een dag bezig met de afwerking en het vormgeven van de brede sokkel. En over een paar dagen is het weg, Bangerts kunst is tijdelijk. Dat is het altijd, want de Amsterdamse maakt vooral zandsculpturen.