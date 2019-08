Tijdelijk zorgcentrum in Gaanderen in strijd tegen wachtlijsten

GAANDEREN - Drie grote zorgorganisaties in de Achterhoek hebben de handen ineen geslagen om een tijdelijk zorgcentrum voor kwetsbare ouderen te bouwen in Gaanderen. Het zorgcentrum biedt straks plek aan in totaal 64 bewoners, waarvan de helft bedoeld is om de capaciteit in de regio uit te breiden.

Het woonzorgcomplex krijgt twee verdiepingen en wordt gebouwd op het voormalige St. Jozef-terrein aan de Rijksweg in Gaanderen. Omdat het pand flexibel is, kan zeer snel gebouwd worden. Na de zomer wordt begonnen met de bouw. De verwachting is dat het zorgcomplex in het begin van het voorjaar al in gebruik genomen kan worden.

De wachtlijsten voor verpleeghuiszorg in de West-Achterhoek zijn lang en de verwachting is dat deze wachtlijsten alleen nog maar langer gaan worden de komende jaren. Het komt regelmatig voor dat ouderen in het Slingeland ziekenhuis moeten blijven, omdat er geen plek meer vrij is in één van de verpleeghuizen van Azora, Sensire en Markenheem. Ook blijven ouderen soms te lang thuis wonen, omdat er geen uitwijkmogelijkheid meer is. Met alle vervelende gevolgen van dien.

Tijdelijk

Het tijdelijk verblijf biedt straks ruimte aan 64 bewoners. Daarvan zijn 32 plaatsen bedoeld als capaciteitsuitbreiding en 32 voor regulier gebruik van Sensire. Voor de locatie in Gaanderen is gekozen omdat het terrein al eigendom is van Sensire. Daardoor kan er snel gebouwd gaan worden.