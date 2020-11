Tijdelijke opnamestop verpleegafdeling C1 van SKB na coronagevallen

Boeken met zwarte piet bij oudpapier: ‘Bibliothe­ken doen aan moderne boekver­bran­ding’

13 november De PVV en FvD in Overijssel willen opheldering over het verwijderen uit bibliotheken van boeken waarin zwarte piet staat afgebeeld. De PVV rept over ‘moderne boekverbrandingen’ en Forum voor Democratie vindt dat er sprake is van zorgelijke censuur.