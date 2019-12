Tijdelijke plekken in verpleeghuis De Slingebeek in Gaanderen volgend jaar beschikbaar

Het komt regelmatig voor dat mensen vanuit het ziekenhuis of een revalidatieafdeling worden overgeplaatst naar een verpleeghuis buiten de regio. De drie zorgorganisaties willen dit met De Slingebeek zoveel mogelijk voorkomen.



Er is vanaf het voorjaar van 2020 plek voor 32 ouderen, die samen vier huiskamers tot hun beschikking hebben. In een ander gedeelte van het pand worden nog eens 32 cliënten van Sensire tijdelijk ondergebracht. In verband met verbouwingen en renovaties kunnen zij even niet op hun vaste adres wonen.



Door de uitbreiding van de tijdelijke zorgcapaciteit zijn er ook handen aan bed nodig. Azora, Markenheem en Sensire zoeken verpleegkundigen en verzorgenden individuele gezondheidszorg die in De Slingebeek willen werken. Vanaf vrijdag is er meer te lezen over het project op www.deslingebeek.nl.