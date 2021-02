Tim vraagt zijn vriendin met een geknutselde ring ten huwelijk, terwijl hij op de intensive care ligt van het SKB

Erin of erop: Elly Rhebergen (63) uit Borculo geniet van water in al z’n vormen

18 februari BORCULO – Vriezen of dooien, vast of vloeibaar: Elly Rhebergen (63) geniet het hele jaar door van water. Het afgelopen weekeinde, omdat het amper anders kon, vooral erop. Deze week gaat ze er weer in. „Dat is best een beproeving.”