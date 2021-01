TIP Eibergen blaast Oranjemarkt op Koningsdag (opnieuw) af

‘Het is nu zeer onzeker hoe de situatie in april 2021 eruit ziet en daarom zijn wij genoodzaakt de Oranjemarkt voor 2021 af te blazen. Wij vinden het ontzettend jammer omdat het altijd een zeer geslaagd evenement is in Eibergen’, schrijft de TIP Eibergen in een persbericht. ‘Wij blijven positief en richten nu onze pijlen op april 2022, zodat we dan allemaal weer naar onze altijd geslaagde en gezellige Oranjemarkt kunnen komen.'