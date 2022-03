TIP-vrouwen maken proefvaart met Berkelzomp voor nieuw arrangement: ‘Dit is echt genieten’

Was het vroeger zaak om het water in de Berkel zo snel mogelijk Eibergen te laten passeren, tegenwoordig is het in verband met de klimaatverandering juist belangrijk om het water zo lang mogelijk vast te houden. Het is een van de weetjes die Berkelschipper Wim Gijgink vandaag enthousiast vertelt aan de uitsluitend vrouwelijke opvarenden van de Snippe. Het is een prachtig zonnige ochtend in de lente als het gezelschap botenhuis ’t Vonder in Eibergen verlaat. Op naar de stuw bij de Stokkersbrug, op naar de midwinterhoornplantage. „Dit is echt genieten”, klinkt het in de boot.