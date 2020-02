Tips en trics-infosessies LTO rond zonnepanelen op Achterhoekse staldaken

Vraag bij het nieuws: wat is een weerrecord nog waard?

11:00 De warmste 16 februari ooit, de hoogste luchtdruk ooit gemeten en een vliegtuig dat deze maand door een gunstige straalstroom anderhalf uur eerder konden landen op Schiphol. Die behaalde tijdwinst op een vlucht tussen New York en Schiphol was ook goed voor een record. Het lijkt er tegenwoordig op dat er iedere dag wel een meteorologisch record wordt verbroken. Wij spreken weerman Raymond Klaassen van Weerplaza over de zin en onzin van weerrecords.