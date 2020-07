Gewoon: T-shirt. Spiekerboks en schoenen en voor de rest samen schik maken. Die schik vind je terug in onze lokale kermis zoals in elk Achterhoekse buurtschap achteraf met zeven huizen, kippenhok en mega feesttent. Als je wieg daar stond, sta je elk jaar op exact dezelfde dag met de hele buurt in die feesttent te vieren dat je daar geboren bent en elkaar drie dagen toe te zingen hoeveel je wel niet van elkaar houdt.



Al die Achterhoekse kermissen bij elkaar opgeteld heet de Zwarte Cross. De mooiste festivalkermis van de hele wereld en de Achterhoek kan zich geen beter visitekaartje wensen.



Nergens anders had dit festival het levenslicht kunnen zien dan hier bij ons in de Achterhoek. Maar dit jaar geen ronkende gitaren of gierende motoren. Geen blagenparadijs of rollatorconcert.



Geen minuut stilte voor 'het leven voor de dood'. Geen feestbeelden op NPO waar heel Nederland weer een beetje levensmoed van krijgt. Geen lint van Crosscaravans met horden toeschouwers. Zelfs dat vinden wij Achterhoekers mooi: Kijken naar mensen die schik maken. Geen superlatieven in de landelijke media; de cross als festivalstandaard: 'Parade de Zwarte Cross voor Yuppen (AD)'.



Het mag niet zo zijn. Daarom blazen we dit weekeinde in elke huiskamer een baal stro naar binnen. Een wheelie met onze KTM in de kerk. Want de enige tanks die we nodig hebben, zijn biertanks op deze zwaarste vierdaagse van Nederland nu de Cross niet doorgaat. De smeerolie van Nederland om het leven een stuk leuker te maken zal node gemist worden.