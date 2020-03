Toch 75 jaar bevrijding Achterhoek vieren: steek massaal de vlag uit

Het vlag uitsteken begint vandaag in Megchelen, de Achterhoekse plaats die 75 jaar geleden als eerste werd bevrijd. Morgen is Dinxperlo aan de beurt, maandag Aalten en dinsdag plaatsen als Winterswijk, Bredevoort en Etten.



In dat laatste dorp hangt al jaren de Canadese vlag uit op 31 maart, als dank en eerbetoon aan de Canadese troepen die het dorp bevrijdden op 31 maart 1945. Gevraagd wordt nu de Nederlandse driekleur erbij te hangen.



In Winterswijk zou dinsdag een nieuw monument voor de vergeten oorlogsslachtoffers worden onthuld. De onthulling is nu later, maar om toch iets te doen vraagt burgemeester Joris Bengevoord alle Winterswijkers te vlaggen. ,,De coronacrisis laat ons zien en voelen hoe belangrijk vrijheid is. En dat de vrijheid die we al 75 jaar kennen niet vanzelfsprekend is.”