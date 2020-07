Toch ‘alcoholcontrole' bij Barlo tijdens afgelast Zwarte Cross-weekend

videoBARLO - Geen Zwarte Cross, maar tóch een alcoholcontrole. De politie voert traditioneel op de maandagmorgen bij café-restaurant de Domme Aanleg in Barlo een alcoholcontrole uit als de bezoekers van de Zwarte Cross huiswaarts keren. Ook dit jaar is de controle gewoon uitgevoerd.

Uitbater van de Domme Aanleg, Gerben Smit, en Martin Huning, eigenaar van partycentrum 't Noorden, nemen in een filmpje de taak van de politie over.

Omdat de Zwarte Cross geen doorgang kon vinden, organiseerden de Domme Aanleg en ‘t Noorden een Zwarte Fiets Cross op zaterdag 18 juli en zondag 19 juli. ,,We wilden toch iets doen in dit Zwarte Cross-weekend’’, zegt Smit. Om het weekend echt in stijl af te sluiten, bedachten ze dat een alcoholcontrole op de Hamelandweg niet uit kon blijven.



Smit: ,,Ieder jaar krijgen we hier de politie op bezoek. Dan doe ik ook het café open zodat mensen naar de wc kunnen. Dit jaar ging het uiteraard niet door, maar we vonden het wel ludiek om een filmpje te maken.’’

Politie

Van tevoren is er contact geweest met de politie. In de video nemen de twee uitbaters hun taak van agent erg serieus, dat kan ook tot misverstanden leiden. ,,We hebben ze (politie, red.) gebeld en om toestemming gevraagd, ook de mensen in de video hebben toestemming gegeven. De pakken gebruiken we normaal gesproken voor de smokkeltochten die wij organiseren.’’

Mogelijk krijgt de Zwarte Fiets Cross een vervolg. ,,We krijgen alleen maar geweldige reacties. Bezoekers vroegen of we het niet in het weekend voor of na de Zwarte Cross konden organiseren. Daar gaan we nog over nadenken.’’

In de Achterhoek waren meer Zwarte Cross-initiatieven afgelopen weekend. Zo organiseerde de jarige Suze Meek uit Doetinchem een mini-Zwarte Cross in haar achtertuin. In Zelhem werd in een weiland de ‘Zonder Cross’ gehouden inclusief Valtwelmegatent en een Kannetdoordebeugelbar.